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Общество14 октября 2021 7:36

МСЧ Петербурга предупредило о густом тумане утром 14 октября

На город опустится белая пелена
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Густой туман окутает Петербург утром 14 октября

Густой туман окутает Петербург утром 14 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило о том, что утром в четверг, 14 октября 2021 года, на город опустится туман. Белая пелена окутает Северную столицу так, что видимость на улицах сократится так, что автомобилистам придется быть осторожнее на дорогах.

- В утренние часы 14 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - рассказали в МЧС города на Неве со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во время такой погоды спасатели рекомендуют автомобилистам выбирать небольшую скорость движения для того, чтобы успеть вовремя среагировать на дороге. Пешеходам также надо быть внимательнее рядом с проезжей частью.

Днем в городе ожидается погода без существенных осадков, со слабым юго-западным ветром и температурой воздуха в пределах плюс 9-11 градусов.