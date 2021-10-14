Погода в Санкт-Петербурге 14 октября 2021 года: Туман и без дождей

Туманная погода без дождей ждет Петербург 14 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклоны, которые господствовали последние дни в Санкт-Петербурге берут ненадолго паузу. В четверг, 14 октября 2021 года, на погоду в Северной столице будет влиять гребень антициклона. Он прекратит дожди в городе, а в небе среди облаков появится прояснение. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 14 октября, на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние гребень антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди. В начале дня возможны очаги туманов, - рассказал синоптик.

Ранее МЧС также предупредил о появлении тумана в утренние часы. Отмечается, что видимость будет менее 500 метров.

Температура воздуха днем в Петербурге поднимется до плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области ожидается в пределах 7-12 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, слабый 2-7 метров в секунду.