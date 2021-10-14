Каток на Елагином острове украсят к Новому году в ретро стиле

Каток на Елагином острове украсят к Новому году украсят за 16,6 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимой на Елагином острове в Санкт-Петербурге традиционно откроется каток. Специально к празднованию Нового года и Рождества его украсят. Основные украшения будут в ретро стиле. Об этом говорится в заявке на убранство в ЦПКиО, которая появилась на портале госзаказов.

- На катке будет установлена 14-метровая искусственная ель с вплетенной гирляндой. Елочные игрушки будут в виде коньков, варежек, сосулек, часов, шаров, шишек, космонавта и Деда Мороза. Также ее украсит гирлянда с лампами в стиле ретро и разноцветными флажками, - сообщается на портале.

Кроме того, на катке будут световые композиции в виде шатра, а также световой короб тоже с гирляндами в стиле ретро.

На данный момент идут определения поставщиков, а также проверки всех жалоб. На украшения и их монтаж потратят 16,6 миллионов рублей.