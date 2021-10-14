Временный автовокзал появится на месте снесенного здания в Мурино

На месте автовокзала в Мурино появятся временные постройки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На месте старого автовокзала в Мурино Ленинградской области, который находится у станции метро "Девяткино", появится временный. Сейчас старую постройку сносят. Об этом 14 октября 2021 года "КП-Петербург" рассказали в комитете по транспорту 47-го региона.

- На месте старого автовокзала появится временные. Это будут сооружения с кассами, туалетом и залом ожидания, - рассказали в комитете.

На данный момент у старого здания автовокзала уже разобрали крышу. Известно, что решение о сносе принял суд, так как постройка была признана незаконной. По плану, от здания ничего не останется уже к концу текущей недели.

Где будет построен новый автовокзал, пока что официальной информации нет. Предварительно, здание разместится на западной стороне железной дороге в составе будущего транспортно-пересадочного узла "Девяткино".