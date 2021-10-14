Полиция нашла наркотики после выезда на драку в Приморском районе Петербурга

Пакет с наркотиками нашли полицейские после выезда на драку. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Большой пакет с наркотиками нашли полицейские Приморского района Петербурга, выезжавшие ранним утром 13 октября на выезд о банальной драке. Вызов поступил из дома 31, корпус 2 по Главной улице. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили двух драчунов и солидный запас «травки», заботливо хранившийся в холодильнике.

- 13 октября около 05:40 в полицию поступило сообщение, о том, что в квартире дома на Главной улице дерутся двое мужчин. Сотрудниками полиции по указанному адресу были задержаны 31-летний и 35-летний мужчины. В результате осмотра квартиры был обнаружен пакет с растительными наркотиками весом более 700 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обоих мужчин для начала оформили по административной статье за употребление наркотиков, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.