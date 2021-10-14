Белоруса вышлют на родину после посещения матча «Зенит»-ЦСКА

Болельщик ходил на "Зенит" под воздействием наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о выдворении на родину гражданина Белоруссии, которого поймали на «Газпром Арене» с наркотиками. Мужчина пришел на матч «Зенит» - ЦСКА под воздействием запрещенных веществ и не заметил, как пакетик с ними выпал из кармана.

- При допросе подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщил, что днем 18 июня употребил смесь на улице в спокойном месте, после чего поехал на стадион, где у него при досмотре выпал пакетик с оставшейся частью вещества, после чего он был задержан, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге суд признал белоруса виновным в употреблении наркотиков, что подпадает под административную, но не уголовную статью и назначил ему штраф в четыре тысячи рублей. Но к этому добавилась и высылка из России «путем самостоятельного контролируемого выезда», что предусмотрено для иностранцев, совершивших проступок.