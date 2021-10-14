Объединенная судостроительная корпорация завершила переезд из Москвы в Петербург

ОСК завершила переезд головного офиса из Москвы в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объединенная судостроительная корпорация завершила переезд из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом 14 октября 2021 года пишет ТАСС. Отмечается, что теперь штаб-квартира компании будет располагаться в Северной столице.

- Корпорация полностью завершила переезд в Петербург. Гендиректор компании доложит об этом руководству страны 15 октября, - пишет издание со ссылкой на источник.

Известно, что головной офис судостроительной корпорации разместился в доме 4 в переулке Антоненко, который находится рядом с Законодательным собранием. Но основная часть сотрудников компании уже приступила к работе в бизнес-центре, расположенном на 17-й линии Васильевского острова.

Что касается сотрудников корпорации, которые останутся в Москве, они продолжат работать в бизнес-центре "Легион II", однако теперь компания будет занимать лишь один этаж.