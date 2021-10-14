Серийного угонщика старых «Жигулей» задержали в Петербурге

Полицейские нашли угонщика старых ВАЗов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские нашли и задержали серийного угонщика старых «Лад» и «Жигулей». Злоумышленником, который специализировался на отечественном автопроме, оказался 19-летний парень.

- 5 марта 2021 года в полицию поступило заявление от 61-летнего мужчины о том, что неизвестный преступник от дома 46 по Красносельскому шоссе совершил хищение его автомобиля «ВАЗ-2115». Также 18 марта 2021 года поступило заявление от 65-летней женщины о том, что от дома 34 по улице Освобождения угнан ее «ВАЗ-21099», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, позднее производство по ним объединили. Оперативники подозревают, что были и другие эпизоды.

А 13 октября на Бронетанковой улице был задержан подозреваемый. Пока молодой мужчина находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда. За кражу двух машин парню грозит до пяти лет лишения свободы.