Концепцию «хрустального корабля» на Охтинском мысе еще раз представили в Петербурге

На Охтинском мысе построят общественно-деловой центр. Фото: "Газпром-Нефть".

Проект преображения Охтинского мыса по концепции японской компании Nikken Sekkei еще раз представили в Петербурге. В ближайшем будущим здесь появится общественно-деловой центр под условным названием «хрустальный корабль».

- Перед нами была поставлена задача создать пространство, которое будет представлять интерес и пользу для горожан. Мы предполагаем, что там появится парк со свободным доступом для горожан, а поскольку Петербург – место не самое теплое, мы планируем создать крытый атриум, рассказал газете «Петербургский дневник» председатель совета директоров Nikken Sekkei Тадао Камэи.

Напомним, что изначально на Охтинском мысе планировали строить высотку «Охта Центра», позднее реализованную в Лахте. Территория долгие годы стояла закрытой. Здесь, на месте шведского поселения Ниеншанц, планировалось также создать музей-заповедник. Проработать это вопрос поручил и президент России Владимир Путин.