Художник показал, как гигантский броненосец застрял в арке Главного штаба

Кого только не было в арке Главного штаба... Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «цифровой» художник Вадим Соловьев представил свое очередное творение. Как и ранее, оно нарочито абсурдно, но натуралистично. На этот раз по его воле гигантский броненосец застрял в арке Главного штаба.

- На днях безобидная городская традиция обернулась казусом на Дворцовой площади. Ежегодное Вхождение Гигантского Броненосца в Арку Главного Штаба — популярное в Питере осеннее мероприятие. Говорят, если броненосец легко проходит в арку — зима будет умеренной, если идет в обход — ждите холодов. В этот раз броненосец застрял, - шутит художник в своем Инстаграме.

Впрочем, «спасательная операция» завершилась благополучно, ни один броненосец не пострадал. А вот предсказание погоды на зиму оказалось непонятным.

Отметим, что реальные, а не фантазийные синоптики пообещали в Петербурге обычную зиму, близкую к климатической норме.