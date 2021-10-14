Трех человек задержали по подозрению в покушении на убийство мужчины на Васильевском острове

Трех человек задержали по подозрению в покушении на убийство мужчины в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех человек, подозреваемых в покушении на убийство мужчины. Об этом "КП-Петербург" 14 октября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах. Изрезанного ножом 28-летнего мужчину обнаружили в канун его дня рождения у дома 43 по 6-й линии Васильевского острова.

- Днем 10 октября в Петербурге с Васильевского острова в Мариинскую больницу был госпитализирован мужчина. У него были ранения грудной клетки с повреждением обоих легких, ушибы и ссадины. Пациент находится в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Сначала полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжких повреждений, но после переквалифицировала его в покушении на убийство.

12 октября на пункте оплаты ЗСД были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 20 до 24 лет, все приезжие из Узбекистана, проживающие в одной квартире на 7-й линии В.О.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается.