Умерла Анна Павлова, председатель организации "Жители блокадного Ленинграда" Центрального района

В Петербурге умерла общественный деятель Наталья Павлова / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умерла Анна Павлова. На протяжении долгих лет она была председателем отделения в Центральном районе города общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Об этом 14 октября 2021 года рассказали в районной админстрации.

- Будучи председателем отделения в Центральном районе Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Анна Иосифовна вела активную общественную деятельность. Она как никто другой знала нужды каждого ветерана и каждому находила слова поддержки. Для молодого поколения Анна Иосифовна была мудрым наставником, - отметили в администрации.

В администрации Центрального района также отметили, что в памяти родных, друзей, а также местных жителей Анна Иосифовна останется человеком с большой душой, которая всегда была внимательна ко всем.

О месте и времени похорон не сообщается.