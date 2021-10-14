Рекордное число человек умерли от коронавируса в Петербурге за последние два месяца

В Петербурге выросла суточная смертность от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки умерло рекордное количество людей от коронавируса за последние два месяца. По данным оперативного штаба по COVID-19 на четверг, 14 октября 2021 года, в Северной столице зарегистрировано 67 летальных случаев, что на 3,1 процента больше, чем днем ранее.

- В Петербурге за сутки скончались 67 человек, которые болели коронавирусом. Последний раз такой показатель был зафиксирован 1 августа, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 14 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Также на 5,1 процентов снизилась суточная заболеваемость. Так, на 14 октября зарегистрировано еще 2345 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 2004 пациентов.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 654 596, из них выздоровели 602 182 и умерли 22 703 пациента.

Напомним, что Смольный рассматривает возможность введения в городе QR-кодов. Они будут нужны для того, чтобы попасть в общественное место или на мероприятие.