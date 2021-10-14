Здание бывших железнодорожных касс в центре Петербурга превратят в гостиницу

КГИОП разрешил превратить в гостиницу здание бывших железнодорожных касс в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в здании бывших железнодорожных касс на канале Грибоедова превратится в гостиницу. Как пишет 14 октября 2021 года газета "Петербургский дневник", такое разрешение выдал КГИОП.

- Проект предполагает создание окон в плоскости крыши лицевого корпуса, воссоздание исторических оконных витрин, создание мансардной надстройки на дворовых корпусах, - пишет издание.

Здание находится прямо напротив Казанского собора. Всего в нем пять этажей, общая площадь помещений более 9 тысяч квадратных метров, земельный участок порядка 3,4 тысячи квадратных метров.

В декабре 2020 года здание, которое раньше принадлежало дочерней компании РЖД, выкупил за 1,1 миллиарда рублей инвестор.

Также известно, что здание не является объектом культурного наследия, то есть, не имеет охранного статуса. Но так как оно входит в границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия центральных районов Петербург, работы в нем должны быть согласованы.