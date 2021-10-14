Общественно-деловой квартал на 15 га появится в Василеостровском районе

Новый квартал построят на намыве. Фото: GloraX

Новый крупный общественно-деловой квартал построят на намывных территориях Василеостровского района. Работы на территории в 15 гектаров начнет крупный девелопер. Концепцию квартала создало архитектурное бюро из Великобритании.

- Golden City – проект развития 15 га на территории Морского Фасада, включающий строящийся жилой комплекс бизнес-класса. Современный мультиформатный комплекс объединяет пять жилых кварталов и один бизнес-квартал. Их общая площадь составляет более 450 000 кв. м. В настоящее время идет возведение VII и VIII кварталов, получено разрешение на строительство IX квартала, - сообщает пресс-служба компании GloraX.

Кроме жилья в квартале построят апарт-отель, два офисных здания, медицинский и культурный центры и рынок, который должен стать общественным пространством для местных жителей и горожан в целом.