Долгострой со встроенной поликлиникой ввели в эксплуатацию в Шушарах

В Шушарах введен в эксплуатацию долгострой со встроенной поликлиникой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Шушарах ввели в эксплуатацию долгострой со встроенной поликлиникой. Строительство 13-этажного здания на 209 квартир, которое длилось с 2016 года, наконец-то завершилось. Об этом 14 октября 2021 года рассказали в комитете по строительству.

- Изначально объект планировалось возвести за 4 года, чтобы уже в 2020 году выдать первые ключи от квартир. Однако из-за возникших проблем с финансированием сроки были сдвинуты, - рассказали в Смольном.

Так как в доме предполагалась поликлиника, его строительство было взято на особый контроль комитетом.

Кроме того, в Центральной Усадьбе поселка начало работать новое отделение поликлиники номер 49 для детей.

В Шушарах из-за активного строительства жилья наблюдается нехватка социальных объектов. Ожидается, что в 2024 году будет построена еще одна поликлиника.