30 тысяч человек обеспечит теплом новая магистраль на Тихорецком проспекте

Монтаж километровой тепломагистрали начался на Тихорецком проспекте. Фото: gptek.spb.ru

Специалисты ГУП ТЭК Петербурга начали работы по монтажу 930-метрового участка тепломагистрали на Тихорецком проспекте, которая должна обеспечить бесперебойную подачу тепла в квартиры 30 тысяч человек.

- Новая теплотрасса длиной 930 метров строится в квартале 55 Гражданки, ограниченном проспектом Науки, улицей Обручевых, Тихорецким проспектом и улицей Гидротехников. Замена изношенного участка теплосети необходима для надежного теплоснабжения 68 зданий, в том числе 56 жилых домов и трех детских садов, - сообщает пресс-служба ГУП ТЭК СПб.

Работы здесь начались в марте 2021 года, а полностью завершить реконструкцию «трубы» планируют следующим летом. На время ремонта для теплоснабжения домов была построена временная магистраль длиной более километра.

Старая тепломагистраль прослужила горожанам более 40 лет.