Защитники и жители блокадного Ленинграда получат выплаты по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

К юбилею начала движения по Дороге жизни защитники города и блокадники получат выплаты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручение перечислить по 50 тысяч рублей защитникам блокадного Ленинграда. Единовременную выплату получат и жители осажденного города.

- Защитники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни. Эта дата напоминает о беспримерном подвиге, который совершили наши граждане, защищая город на Неве в Великой Отечественной войне, – подчеркнул премьер-министр.

До 22 ноября - дата открытия движения по Дороге жизни - деньги перечислят всем, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего выплаты получат более 75 тысяч человек.

Напомним, что в этом году отмечается 80 лет с начала работы Дороги жизни.