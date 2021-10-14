«Резкого похолодания не будет, но и тепла - тоже»: метеоролог рассказал, чего ждать петербуржцам в ближайшее время

Петербург догуливает последний день "золотой осени". Фото: Артем КИЛЬКИН

Бабье лето кончилось и уже завтра жители Петербурга почувствуют дыхание настоящей северной осени. С пятницы в городе начнется обещанное синоптиками похолодание. Но резким оно не будет, температура будет снижаться постепенно.

- Погода, может и не так резко, но меняется и будет меняться. В четверг еще осадков не ожидается, остатки «золотой осени, а вот с пятницы изменения более существенные. Пройдут дожди, в том числе в выходные. На конце недели днем будет не выше +6...+8 градусов, но ночью пока выше ноля, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

На следующей неделе резких похолоданий с падением температуры ниже ноля мы пока не видим. Днем будет от +3 до +8 градусов. Но и говорить о возвращении тепла тоже не приходиться.

В целом, погода будет соответствовать своей климатической норме.

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