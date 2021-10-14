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Здоровье14 октября 2021 14:37

Рекордное число больных коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

В стационарах находятся более 6,8 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом за сутки

В Петербурге госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали рекордное за последнее время число больных коронавирусом. По данным Смольного на 14 октября 2021 года в больницах оказались более 550 пациентов.

- За сутки в петербургские больницы попали 555 человек, еще 512 были выписаны, - говорится в отчете городской администрации. - Всего в Петербурге занято 6863 койки для зараженных COVID-19.

Из всего коечного фонда, который насчитывает 8326 мест, в Петербурге остается свободно 29,8 процентов. Дефицита не наблюдается.

Среди пациентов в тяжелом состоянии находятся 607 человек, они помещены в отделение реанимации. Еще 283 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, во временном госпитале в Ленэкспо проходят лечение еще 331 человек, более 32,6 тысяч болеют дома.