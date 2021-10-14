Новый детский сад появится в новостройках на Октябрьской набережной в Петербурге

У жителей новостроек на Октябрьской набережной будет новый детский сад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у жителей новостроек на Октябрьской набережной появится новый детский сад. Об этом 14 октября 2021 года рассказали в Смольном. Трехэтажное здание рассчитано на 140 детей. В учреждении предусмотрены залы для занятия спортом и творчеством.

- Жилищное строительство должно идти синхронно с возведением объектов социальной инфраструктуры. Учитывая важность запроса граждан на образовательные услуги, мы не должны допустить, чтобы жители новостроек столкнулись с трудностями при устройстве детей в школы и детские сады, - отметил начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев.

Детский сад будет доступным для всех людей. В нем есть специальные пандусы, лифты.

Новый жилой комплекс на Октябрьской набережной будет общей площадью в 800 тысяч "квадратов". Застройщик сам взял на себя обязательство возвести там же четыре детских сада и две школы для местных жителей.

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