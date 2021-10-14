Светофор появился на оживленном перекрестке Лабораторного проспекта с Бестужевской улицей в Петербурге

На перекрестке Лабораторного проспекта с Бестужевской улицей заработал светофор Фото: Олег ЗОЛОТО

В Калининском районе Санкт-Петербурга появился новый светофор. Его установили на перекрестке Лабораторного проспекта с Бестужевской улицей, так как это место стало очень оживленным. Об этом в комитете по транспорту рассказали 14 октября 2021 года.

- Установка светофора обусловлена активной жилой застройкой в районе и, как следствие, увеличением интенсивности пешеходных и транспортных потоков, - пояснили в комитете.

Регулировщик на перекрестке должен обеспечить безопасность, как автомобилистов, так и пешеходов, которых, по ходу разрастания района, становится все больше.

Кроме того, в комитете напомнили, что по программе на 2021 год в Северной столице должны появиться еще светофоры по 16-ти адресам, где наблюдается оживленное движение.

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