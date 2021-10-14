Конторское здание завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте взяли под охрану

Конторское здание завода "Новый Лесснер" взяли под охрану. Фото: КГИОП СПб

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) выдал распоряжение о взятии под охрану исторического здания конторы завода «Новый Лесснер», расположенного на Большом Сампсониеском проспекте.

- Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Конторское здание» по адресу Большой Сампсониевский проспект, дом 66 литера В, входящего в состав выявленного объекта «Комплекс построек механического завода «Новый Лесснер», - говорится в документе, размещенном на сайте администрации Петербурга.

Напомним, что завод «Новый Лесснер» был основан в 1898 году как машиностроительное предприятие. Основные производственные корпуса были построены в то же время по проекту архитектора Карла Шмидта, а конторское здание выстроено позднее, в 1910 году.

В дореволюционное время здесь выпускали кузнечное оборудование, дизельные двигатели, типографские машины и т.д, в началом Первой Мировой войны завод стал выполнять и военные заказы.

После революции был национализирован и переименован в Завод имени Карла Маркса, позднее завод выпускал текстильное оборудование.