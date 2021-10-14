Московский проспект в Петербурге перекрыли для проезда официального кортежа Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге перекрыли Московский проспект для проезда официального кортежа. Об этом очевидцы рассказали 14 октября 2021 года в социальных сетях. Горожане заметили, что вдоль дороги выставлены посты ДПС, ни пешеходов, ни машины через проспект не пускали.

- Перекрыли часть Московского для проезда очень важного человека, - рассказали очевидцы.

На кадрах, снятых прохожими, виден кортеж из минимум десяти машин, в состав которого входит полиция, скорая помощь, а также несколько черных автомобилей с синими мигалками.

Также ранее очевидцы сообщали о перекрытии КАД и подъездов к ЗСД. Причина этих перекрытий, проезд высоких гостей, которые, вероятнее всего, прибыли на проходящий в Северной столице Международный женских форум.