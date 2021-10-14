Жириновский заступился за учительницу из Петербурга, которую вынудили уволиться из-за секс-блога

Жириновский заступился за учительницу из Петербурга, которой пришлось уволиться из-за сексблога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский вступился за учительницу биологии из Санкт-Петербурга Ольгу Щеголеву, которую вынудили уволиться из-за того, что она вела блог о сексуальном просвещении. Оказалось, эту историю обсуждали на пленарном заседании в Думе, пишет 14 октября 2021 года "Мойка78".

- Жириновский потребовал восстановить педагога на работе. Саму ситуацию он охарактеризовал как "мракобесие и средневековье", - пишет издание.

Также спикер Думы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по просвещению Ольгу Казакову подробно разобраться в сложившейся в Петербурге ситуации.

Напомним, что 31-летнюю учительницу школы при консерватории Римского-Корсакова, попросили уволиться после того, как в учебном заведении узнали про ее блог. Преподаватель в закрытой от детей страничке в соцсетях рассказывала родителям о том, как общаться с детьми на интимные темы.