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Общество14 октября 2021 16:31

Духи с ароматом петербургской пышки начали продавать за 5 тысяч рублей

Парфюмеры утверждают, что запах не будет вызывать аппетит
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Гильдия парфюмеров Санкт-Петербурга

Фото: Гильдия парфюмеров Санкт-Петербурга

В Петербурге начали продавать духи с ароматом легендарной пышки. Ранее гильдия парфюмеров анонсировали создание необычных духов для дома. Теперь они рассказали, во сколько обойдется один диффузор.

- Пока небольшая партия раскупается, остальные «пекутся» в 3D принтере, - сообщили в Гильдии парфюмеров Санкт-Петербурга. - Стоимость готового набора в коробке-пакете - 5000 рублей.

Сейчас диффузоры с запахом петербургской пышки есть в магазинах города. Производители говорят, что аромат не вызывает аппетит, а имеет ванильные приятные нотки свежей выпечки.

Ранее парфюмеры также анонсировали создание аромата с корюшкой.