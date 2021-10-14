Усадьбу Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке продадут на торгах / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу усадьбу Воронцовой-Дашковой, которая находится в Шуваловском парке на севере города. Дворец вместе с еще одиннадцатью зданиями, которые входят в комплекс, планируют продать на торгах, которые состоятся 12 ноября 2021 года. Само же объявление появилось на просторах интернета 11 октября.

- Продается комплекс зданий, состоящий из двенадцати нежилых объектов, общей площадью более 14,8 тысяч квадратных метров. Объекты располагаются на земельном участке, общей площадью 75,7 тысяч квадратных метров, - рассказал продавец.

Усадьба была построена в 1912-1915 годах проекту архитектора Степана Кричинского. Оно выполнено в стиле неоклассицизма. Саму усадьба, в частности его стены, украшают старинные рельефы с военной геральдикой. Также рядом находятся Петропавловская церковь и пруд Рубаха Наполеона.

Под какие цели можно будет использовать комплекс, не уточняется. Начальная цена более 366 миллионов рублей.