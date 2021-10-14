СК начал проверку после сообщений об оторванном пальце ребенка в детсаду в Кудрово

В Кудрово на детской площадке детсада ребенку оторвало палец. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку после сообщений в СМИ о ЧП в детском саду в Кудрово, где на прогулке ребенку оторвало палец. Инцидент произошел 13 октября.

- В средствах массовой информации сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области 4-х летнему ребенку, в результате катания на неисправном аттракционе получил травму руки, - сообщает пресс-служба Следкома.

По факту ЧП в детском саду организована доследственная проверка, по ее результатам будет дана оценка работе персонала садика и органов власти Ленобласти, отвечающих за социальную сферу.

Проверку начали и в Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, который отвечает за работу садиков.

- Слова о том, что скорая ехала долго, пока подтвердить не можем. Идет проверка, - сообщили «КП-Петербург» в комитете.