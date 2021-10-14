«Скорая долго ехала»: в Кудрово ребенку не смогли спасти оторванный в детсаду палец

СК и власти проводят проверку после ЧП в детсаду в Кудрово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области начал служебную проверку после ситуации в одном из муниципальных детских садов Кудрово, где накануне ребенку во время прогулки оторвало палец руки.

- Мы ведем проверку указанных фактов, по результатам которой будут приняты соответствующие решения, - сообщили «КП-Петербург» в ведомстве.

Кроме работы самого учреждения и действий воспитателей, проверяется и скорость оказания медицинской помощи ребенку. Родители потерпевшего утверждают, что палец не удалось спасти из-за того, что медкабинет оказался закрыт, а бригада скорой помощи ехала до места несколько часов.

- Сейчас это тоже проверяем, пока подтвердить не можем. Выводы будут сделаны по результатам проверки, - отметили в комитете.