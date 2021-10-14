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Общество14 октября 2021 17:32

В парке «Монрепо» в Выборге закрыли эко-тропу до декабря

Людей не будут пускать с 18 октября
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com/monrepovyborg

Фото: vk.com/monrepovyborg

В Выборге в парке «Монрепо» закрыли экотропу для туристов. Маршрут закрывается с 18 октября 2021 года. Такое решение приняла администрация заповедника из-за дождей, а также потому что на улице стало быстро темнеть.

- Маршрут будет вновь открыт при благоприятных погодных условиях: хорошая зимняя погода, небольшой снежный покров, - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, прогуляться по парку «Монрепо» вновь можно будет в начале декабря. Есть вероятность, что это может произойти раньше, если снег выпадет в середине ноября.