В парке «Монрепо» в Выборге закрыли эко-тропу до декабря

Фото: vk.com/monrepovyborg

В Выборге в парке «Монрепо» закрыли экотропу для туристов. Маршрут закрывается с 18 октября 2021 года. Такое решение приняла администрация заповедника из-за дождей, а также потому что на улице стало быстро темнеть.

- Маршрут будет вновь открыт при благоприятных погодных условиях: хорошая зимняя погода, небольшой снежный покров, - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, прогуляться по парку «Монрепо» вновь можно будет в начале декабря. Есть вероятность, что это может произойти раньше, если снег выпадет в середине ноября.