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Происшествия14 октября 2021 17:45

Нефтепровод загорелся в Тосно

Фото с места ЧП выложили в соцсети жители города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Тосно горел нефтепровод. Фото: vk.com/tosnovk

В Тосно горел нефтепровод. Фото: vk.com/tosnovk

Нефтепровод горел днем 14 октября в Тосно. О ЧП в соцсетях сообщили местные жители, сделавшие снимки столба черного дыма, поднимавшегося в небо.

- На половину города пахнет жженой резиной, - писали тосненцы в паблике «Тосно ВКонтакте».

Впрочем, масштаб происшествия оказался не таким крупным, как казалось. В пресс-службе регионального управления МЧС «Комсомольской правде» рассказали, что пожар действительно был, но совсем небольшой.

- Днем 14 октября поступило сообщение о возгорании магистрали, расположенной в лесополосе у города Тосно. На место ЧП прибыли пожарные наряды, которые ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - отметили в экстренном ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.