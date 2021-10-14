Нефтепровод загорелся в Тосно

В Тосно горел нефтепровод. Фото: vk.com/tosnovk

Нефтепровод горел днем 14 октября в Тосно. О ЧП в соцсетях сообщили местные жители, сделавшие снимки столба черного дыма, поднимавшегося в небо.

- На половину города пахнет жженой резиной, - писали тосненцы в паблике «Тосно ВКонтакте».

Впрочем, масштаб происшествия оказался не таким крупным, как казалось. В пресс-службе регионального управления МЧС «Комсомольской правде» рассказали, что пожар действительно был, но совсем небольшой.

- Днем 14 октября поступило сообщение о возгорании магистрали, расположенной в лесополосе у города Тосно. На место ЧП прибыли пожарные наряды, которые ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - отметили в экстренном ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.