До 1400 вырастет число новых «ковидных» коек в Петербурге с вводом корпуса-трансформера в больнице Святого Георгия

В декабре в строй введут госпиталь-трансформер в больнице Святого Георгия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До 1400 «ковидных» коек увеличится количество новых мест, введенных в городе в этом году. Это произойдет после ввода в строй еще одного корпуса больницы Святого Георгия, который намечен на декабрь.

- Приспособление действующих стационаров для лечения инфекционных больных требует немалых затрат и времени. Но самое главное – эти койки нужны для лечения плановых больных. Поэтому мы приняли решение строить стационары-трансформеры. Они позволяют оказывать медицинскую помощь пациентам по востребованным профилям, а при необходимости быстро перепрофилируются в инфекционный госпиталь, - рассказал вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, за последние полтора года в Северной столице построены три стационара-трансформера: корпуса Госпиталя для ветеранов войн (405 коек), больницы Святителя Луки (200 коек) и хирургический корпус 33-й больницы в Колпино (400 коек).

Следующий на очереди - корпус-трансформер больницы Святого Георгия. Пятым станет корпус в Институте скорой помощи имени Джанелидзе.