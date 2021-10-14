Массовая авария собрала пробку на Московском шоссе в Шушарах

Массовая авария остановила движение в районе поселка Ленсоветовский. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная пробка собралась вечером четверга на Московском шоссе под Петербургом. В районе поселка Ленсоветовский встретились четыре легковушки. Аварийные машины перекрыли почти всю проезжую часть на выезд из города. Но затор встал в обе стороны.

- В Ленсоветовском, Московское шоссе. Четыре или пять машин пострадало. Пробка в обе стороны, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На выезд из Петербурга длина затора составляет 4,5 километра, а из Ленобласти до светофора в Шушарах придется постоять в заторе чуть меньше двух километров.

В целом обстановка на дорогах в Петербурге ухудшилась и к вечеру пробки достигли восьми баллов из десяти.