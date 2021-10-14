Четвертая волна эпидемии в Петербурге продлится до Нового года

Одна из причин подскочившей заболеваемости - слабое соблюдение петербуржцами масочного режима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемия коронавируса в Петербурге, скорее всего, продлится как минимум до Нового года. Об этом «Комсомолке» в четверг, 14 октября, рассказал независимый демограф Алексей Ракша.

- – Есть очень большая вероятность, что повторится ситуация прошлого года, когда в Москве и Петербурге рост заболеваемости продолжался вплоть до Нового года, - уточнил эксперт. - Дальше будем надеяться на долгие каникулы – как показывает практика, они очень хорошо разрывают цепочки передачи вируса.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Петербург вновь стал лидером в списке всех российских городов по уровню смертности от COVID-19 – по количеству летальных исходов на 100 000 жителей он обогнал даже Москву, при всей разнице в масштабах и численности населения. Впрочем, с официальной статистикой согласились не все специалисты.