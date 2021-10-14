Артистка Анастасия Мельникова стала замглавы комиссии по образованию и культуре в ЗакСе Петербурга

Анастасия Мельникова избрана зампредседателя комиссии по образованию, культуре и науке в ЗакСе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известную в Петербурге актрису Анастасию Мельникову избрали замглавы комиссии по образованию, культуре и науке в городском Законодательном собрании. О назначении депутата рассказали в пресс-службе парламента Северной столицы. Кроме этого в комиссию по физкультуре и спорту вошли Дмитрий Павлов, Антон Рудаков и Антон Соловьев. Профильные депутаты огласили результаты собрания за 14 октября.

- Комиссия сочла целесообразным поддержать проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О рекламе» (в части уточнения общих требований к рекламе). Принято решение внести на рассмотрение петербургского парламента проект решения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об учреждении премий Законодательного собрания Санкт-Петербурга для победителей конкурса «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда», - передает пресс-служба Заксобрания Петербурга

Кроме этого члены профильной комиссии поддержали в первом чтении проект закона о городском бюджете на 2022-2024 годы. Напомним, доходы Северной столицы составят 874,3 млрд рублей, а вот расходы – 918,1 млрд.