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Общество14 октября 2021 19:22

Врачи заявили об утяжелении течения COVID-19 в Петербурге

Теперь у пациентов быстрее развивается цитокиновый шторм - одно из самых опасных осложнений болезни
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пациенты петербургских больниц стали тяжелее переносить заболевание COVID-19.

Пациенты петербургских больниц стали тяжелее переносить заболевание COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

COVID-19 у петербуржцев стал протекать тяжелее, чем прежде. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 14 октября, рассказал врач-реаниматолог одного из городских стационаров.

- Раньше цитокиновый шторм (основной фактор смертности – тяжелое осложнение, при котором иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы защищать его от воздействия вируса, прим.ред.) развивался в среднем за две-три недели, то сейчас на это уходит порядка одиннадцати дней, - уточнил собеседник издания. – Кроме того он сам стал более тяжелым – из-за этого пациенты стали чаще попадать в реанимацию, а смертность закономерно выросла.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что Петербург вновь возглавил антирейтинг городов России по смертности от COVID-19, и разбиралась, почему так могло получиться, и верна ли официальная статистика.