Кофейный завод в Мурино опроверг информацию о закрытии из-за нарушений

Жители Мурино снова пожаловались на чадящий завод. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В октябре жители Мурино посетовали властям на кофейный завод «Фаворит», который, с их слов, несмотря на предписания не устранил нарушения и по округе по-прежнему разносится запахи производства. Губернатор Александр Дрозденко отреагировал на жалобы и пообещал провести проверку и, если информация подтвердится, то предприятие обяжут приостановить работу. Однако представитель завода в беседе с «Комсомольской правдой» опроверг информацию и нарушениях и возможном закрытии.

- Жалобы со стороны жителей действительно были, но мы устранили все нарушения еще в прошлом году после проверок. Полностью убрать запахи технически не возможно. С этим не справится ни один фильтр. Но мы максимально минимизировали выбросы - сообщил представитель завода.

Собеседник добавил, что ранее предприятию пытались навязать закупку голландского очистного оборудования которое, якобы, должно было бы решить все проблемы. Однако сами зарубежные производители ответили заводу, что их установка лишь минимизирует выбросы на 60 процентов.