В Ленобласти полиция остановила КамАЗ с мусором у незаконной свалки

Грузовик с мусором задержали у нелегальной свалки. Эко-контроль

В Волосовском районе Ленобласти у деревни Ржевка 13 октября заметили обнаружили свалку. В 19:30 сообщение о том, что трактор наполняет грузовики строительным мусором в городе Волосово на улице Вингиссара у дома 60.

Сообщение от жителей получили активисты общественного эко-контроля, которые проследили за машинами до незаконной свалки, зафиксировали нарушения, сняли их на камеру и вызвали полицию. Однако, правоохранители ехали слишком долго, поэтому три из четырех КамАЗов успели покинуть территорию, а самый нерасторопный водитель ограничился проверкой документов и профилактической беседой.

- Наш активист увидел, как в грузовик насыпают строительный мусор и проследил за водителем. Машина привела к незаконной свалке. Общественник вызвал полицию, но она не приезжала. Пришлось обращаться к губернатору, с которым налажена связь. Но вместо патрульных приехала машин ДПС, а выписать штраф или задержать водителя грузовика они не смогли. Видимо не хватило полномочий, - сообщил представитель общественного эко-контроля Алексей Проскурин.

Он добавил, что уже сегодня, 14 октября, с наступлением вечера общественники вновь заметили погрузку мусора в те же грузовики, однако машины начали сбрасывать отходы на территорию стройплощадки рядом с вокзалом в городе Волосово.