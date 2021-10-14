«Медного всадника» планируют отреставрировать к 350-летию Петра I

В Петербурге обещают отреставрировать "Медного всадника" в 350-летию Петра I. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Медный всадник» преобразится к 350-летию Петра I, в 2022 году во время соответствующих торжественных мероприятий. О планах на реставрацию «КП-Петербург» рассказали в Музее городской скульптуры. Работы поручили опытной мастерской. Эксперты уже выяснили, что памятник пострадал от вибраций машин и влаги. Весь удар, в основном, принял на себя постамент. Сама реставрация продлится недолго. «Медного всадника» уже начали укрывать строительными лесами.

- Работы планирует завершить в течение двух или трех месяцев, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

К слову, реставрацию «Медного всадника» оценили в 40 млн рублей.