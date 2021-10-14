Глава ассоциации малого бизнеса Петербурга выразил готовность к ужесточению коронавирусного режима

Председатель ассоциации малого бизнеса Петербурга прокомментировал вероятность ужесточения коронавирусного режима. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель ассоциации малого бизнеса Петербурга Алексей Третьяков прокомментировал «Комсомолке» возможность введения в городе новых ограничений по коронавирусу. Напомним, власти Северной столицы обсуждают ужесточение режима – введение QR-кодов для допуска в некоторые общественные места и на ряд массовых мероприятий. Предполагаются, что малый бизнес изменения коснутся в первую очередь – это общепит, магазины и т.д.

Алексей Третьяков готов к новым мерам безопасности, но только если их введут рационально.

- Готов к новым разумным ограничениям. И если опасность столь велика, то не надо в нашем городе в это время проводить масштабные международные федеральные форумы. Плюс ко всему, нужно соотнести ограничительные меры по посещению общественных мест с переполненным общественным транспортом. Например, метро в час пик, - порассуждал Третьяков в разговоре с «КП-Петербург».