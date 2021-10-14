Следователь-взяточница из Петербурга получила пять лет колонии

Следователю из Петербурга дали 5 лет колонии за взятку в 1,2 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге дали пять лет колонии общего режима старшему следователю ГСУ ГУ МВД Светлане Михайловой, которую обвиняли в получении особо крупной взятки. Напомним, «бонус» в виде 1,2 млн рублей женщина хотела от гражданки, привлеченной к уголовному делу, которой грозил домашний арест. Следователь предложила поспособствовать даме, чтобы ей гарантированно дали подписку о невыезде.

После возбуждения уголовного дела по факту взяток Михайлова сдалась и написала явку с повинной. В итоге ее действия переквалифицировали на статью о покушении на мошенничество. В колонию она попадет не сразу.

- Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения дочерью четырнадцатилетнего возраста, то есть по 27.03.2028 включительно, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.