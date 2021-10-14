Мировую премьеру мюзикла «Лолита» представят в «ЛДМ. Новая сцена»

Мюзикл «Лолита» по Набокову покажут в ЛДМ. Фото: предоставлено ЛДМ.

Одна из самых скандальных театральных премьер сезона - мюзикл «Лолита» по роману Владимира Набокова на сцене «ЛДМ» в Петербурге. Покажут ее 30 и 31 октября. Об этом сообщили в театре.

- Впервые «Лолита» Владимира Набокова воплощена в мюзикле. Создатели больше четырех лет вели переговоры с наследниками автора, - рассказали в пресс-службе театра.

Обещают удивить 5D-декорациями и ароматом настоящего церковного ладана, который разрабатывал популярный парфюмерный дом.

В ЛДМ отметили, что на мюзикл запрещено лицам младше 18 лет.