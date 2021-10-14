Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 21:11

Ремонт моста на автодороге «Кола» в Ленобласти обойдется в 52 миллиона рублей

Подрядчику предстоит работы на два следующих года
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ремонт начнется в 2022 году.

Ремонт начнется в 2022 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области планируют ремонт моста на автодороге «Кола». Речь об участке переправы через реку Мегрега на 271 километре трассы Р-21, что вблизи города Лодейное Поле. О поиске подрядчика объявил Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства», разместив контракт на Госзакупках.

Ремонт моста, а также части дороги рассчитан до 2023 года. Сумма контракта за два года 52,4 миллионов рублей. К работе они должны приступить в декабре.

Подрядчика определят 15 ноября 2021 года.