Ремонт моста на автодороге «Кола» в Ленобласти обойдется в 52 миллиона рублей

Ремонт начнется в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области планируют ремонт моста на автодороге «Кола». Речь об участке переправы через реку Мегрега на 271 километре трассы Р-21, что вблизи города Лодейное Поле. О поиске подрядчика объявил Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства», разместив контракт на Госзакупках.

Ремонт моста, а также части дороги рассчитан до 2023 года. Сумма контракта за два года 52,4 миллионов рублей. К работе они должны приступить в декабре.

Подрядчика определят 15 ноября 2021 года.