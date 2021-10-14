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Общество14 октября 2021 21:13

На станции «Площади Мужества» в Петербурге расцарапали напольное покрытие

Борозды сделали, чтобы пассажиры не поскользнулись
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Временное напольное покрытие появилось у входа на эскалатор на станции "Площадь Мужества" в Петербурге. Фото: vk.com/metrospbofficial

Временное напольное покрытие появилось у входа на эскалатор на станции "Площадь Мужества" в Петербурге. Фото: vk.com/metrospbofficial

На станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге расцарапали плитку на полу в зоне входа на эскалатор. Нет, это не вандалы. Метрополитен принял временные меры доля того, чтобы пассажиры не поскользнулись на покрытии. Борозды улучшат сцепление обуви с полом. К 30 октября расцарапанную плитку уберут.

- В ближайшие дни плитку на входных/сходных площадках эскалаторов станции «Площадь Мужества» заменят на современное удобное гранитно-металлическое покрытие, которое пассажиры могут видеть сейчас на станциях «Звенигородская» или «Обводный канал», - отметили в пресс-службе подземки.

Ранее «КП-Петербург» писала, что станции «Василеостровская» и «Балтийская» получат себе по второму вестибюлю.