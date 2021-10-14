Поезд «Аллегро» возобновит движение между Петербургом и Финляндией

Между Петербургом и Финляндией вновь поедет поезд "Аллегро", несмотря на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезд «Аллегро» скоро может вновь возобновить движение между Петербургом и Финляндией. Напомним, плановые туристические поездки подкосила пандемия коронавируса. Поток снизился на 80%. Власти Суоми закрылись от ряда стран, в том числе России, чтобы не допустить распространение инфекции. Наконец, лед между странами растаял, о чем рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

- Мы сегодня принципиально договорились о возобновлении железнодорожного маршрута, туристического пассажирского – это «Аллегро». Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии, - рассказал Мантуров информационному агентству.

Естественно, российская сторона просит Суоми разрешить въезд туристам, вакцинированным «Спутником V». Этот вопрос обсуждается.