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Общество14 октября 2021 21:27

Поезд «Аллегро» возобновит движение между Петербургом и Финляндией

Ожидается, что это произойдет в ближайшее время, вероятно, к зиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Между Петербургом и Финляндией вновь поедет поезд "Аллегро", несмотря на коронавирус.

Между Петербургом и Финляндией вновь поедет поезд "Аллегро", несмотря на коронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезд «Аллегро» скоро может вновь возобновить движение между Петербургом и Финляндией. Напомним, плановые туристические поездки подкосила пандемия коронавируса. Поток снизился на 80%. Власти Суоми закрылись от ряда стран, в том числе России, чтобы не допустить распространение инфекции. Наконец, лед между странами растаял, о чем рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

- Мы сегодня принципиально договорились о возобновлении железнодорожного маршрута, туристического пассажирского – это «Аллегро». Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии, - рассказал Мантуров информационному агентству.

Естественно, российская сторона просит Суоми разрешить въезд туристам, вакцинированным «Спутником V». Этот вопрос обсуждается.