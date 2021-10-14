Экс-таможенников из Петербурга осудили за передачу взятки в 12 млн рублей для коллеги

Бывших сотрудников Балтийской таможни осудили за посредничество во взяточничестве. Фото: ЗМСУ на транспорте СК РФ

В Санкт-Петербурге осудили бывших сотрудников Балтийской таможни, которых признали виновными в посредничестве во взяточничестве. Следствию удалось доказать, что напарники систематически передавали старшему коллеге по 3,5 тысячи долларов за 51 ложную декларацию. Деньги компания делала благодаря хитростям в перемещении табачных изделий. Итого набралась приличная сумма – 12 млн рублей. Посредников судили по всей строгости закона.

- Одному из бывших сотрудников таможни назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму – штраф в размере 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили в пресс-службе ЗМСУ на транспорте СК РФ.

Добавим, что уголовное дело получателя взятки уже рассмотрели в суде. Приговор будет позже.