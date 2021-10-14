Петростат: Петербуржцы едят в четыре раза больше молочки, чем мяса

В Северной столице чаще предпочитают молочные продукты, чем мясные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы едят в четыре раза больше молочки, чем мяса. Так, в 2020 году каждый житель Северной столицы выпил 310 килограммов молока и молочных продуктов. В то время как мясо и мясопродуктов съел в среднем 74 килограмма, подсчитали в Петростате.

- Хлеба и хлебобулочных изделий каждый житель Петербурга съел в среднем по 87 килограммов за год, овощей и продовольственных бахчевых культур – по 86 килограммов, картошки – по 63 килограмма, фруктов и ягод – по 61 килограмму, а сахара – по 37 килограммов, - отметили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По статистике Петростата, в прошлом году петербуржцы съели в среднем на человека по 347 штук яиц. Потребление растительного масла составило 11,2 килограмма.