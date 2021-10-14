Петербурженка спасла семью морских свинок, выброшенных на холод живодерами

Неизвестный выбросил морских свинок на холод в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Петербурженка Катерина обнаружила семейство морских свинок, брошенных возле одного из домов на Шлиссельбургском проспекте. Животные забились в углу и жалостно пищали, а при виде человека и собаки – замолчали. Около 23:00 малышей унюхал лабрадор Катерины. Женщина подошла поближе и увидела, как большие свинки лежат на маленьких и греют их, дрожа от холода. Петербурженка оперативно принялась спасать морских свинок. Оказалось, что это целая семья.

Катерина рассказывает, что среди морских свинок есть кормящая мама, папа, взрослый самец и три малыша. Фото: предоставлено "КП"

- Рядом не было ни коробки, ни даже тряпки. Кто мог так с ними поступить? Встретила семейную пару, и мы вместе погрузили всех свинок в коробку, отнесла их к себе на лестничную клетку рядом с квартирой, поставила около батареи, положила еды, воды. Затем написала пост во «Вконтакте», народу откликнулось человек 30 в общей сложности, - рассказала «КП-Петербург» Катерина.

Посреди ночи свинок забрала на передержку неравнодушная девушка. По ее словам, она уже ухаживала за такими грызунами и позаботится о них.