Жители Петербурга едят меньше мяса и овощей, чем остальные россияне

Петербуржцы, в отличие от остальных россиян, реже едят мясо и овощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы едят меньше мяса и овощей, чем остальные россияне. Так, в прошлом году жители Северной столицы в среднем съели по 74 килограмма мяса и мясопродуктов – на 2 килограмма меньше, чем по стране. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Также петербуржцы съедают меньше овощей и продовольственных бахчевых культур: в среднем 86 килограммов в год на человека. В то время как в среднем по России на человека получается по 107 килограммов, - подсчитали в Петростате.

Меньше, чем в среднем по стране, горожане едят картофель и хлеб. В 2020 году каждый житель Санкт- Петербурга съел примерно 63 килограмма картошки, в среднем по стране – 86 килограммов на человека. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий составляет 87 килограммов. В России на душу населения приходится 116 килограммов хлеба в год.

Петербуржцы реже употребляют растительное масло, чем средний россиянин – 11,2 (на 2,7 меньше). Фруктов и ягод одинаковое количество – по 61 килограмму на человека.