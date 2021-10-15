Появилось видео с подвала дома в Кудрово, где нашли убитой мать троих детей

Появилось видео с места обнаружения убитой многодетной матери в Кудрово. Фото: СК РФ

В Сети опубликовали видео с места обнаружения убитой многодетной матери в Кудрово, что под Петербургом. Труп 23-летней Анастасии был в подвале заброшенного дома. Напомним, девушку искали с 9 октября. В убийстве признался бывший муж, хотя ранее он сообщал, что просто разругался с экс-супругой и высадил ее возле лесопарка. Мужчина дал признательные показания силовикам.

Судя по видео с места происшествия, экс-супруг расправился с Анастасией и поместил ее тело в мешок, после чего утопил.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Личность убитой подтвердят после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили силовики.